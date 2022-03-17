В Рязани рабочего придавило рекламным щитом
Инцидент случился на Южной окружной дороге.
В Рязани рабочего придавило рекламным щитом. Об этом
Инцидент случился в четверг, 17 марта, на Южной окружной дороге. Там рабочий получил тяжелую травму во время демонтажа рекламного щита. Мужчину 1965 года рождения госпитализировали в реанимационное отделение городской клинической больницы скорой медицинской помощи.
По данному факту следователи начали проверку.
«Действиям должностных лиц организации, ответственных за обеспечение соблюдения правил охраны труда и требований безопасности, будет дана надлежащая юридическая оценка. По результатам проверки будет принято предусмотренное уголовно-процессуальным законодательством решение», — заявили в ведомстве.