\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 17
-1°
Птн, 18
-2°
Сбт, 19
-1°
ЦБ USD 104.8 -3.25 18/03
ЦБ EUR 115.93 -2.83 18/03
Нал. USD 95.00 / 115.00 11:50
Нал. EUR 100.00 / 120.00 11:50
Новости
Публикации
Куда уходят россияне из запрещенного Instagram*
С 14 марта Роскомнадзор заблокировал соцсеть Instagram...
Вчера 15:18
890
ТОП-6 советов, как справиться с паникой и тревогой
О том, как справится с тревогой и стрессом и оставаться...
15 марта 17:24
2 029
Рязанская загородная «Школа 360» открыла новый учебный корпус и скоро...
В частной загородной «Школе 360», расположенной в посел...
15 марта 14:44
1 523
Мэрия судится с вдовой с двумя детьми, чтобы выселить их из дома
В 2014 году его признали аварийным и подлежащим сносу....
10 марта 19:21
15 451
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Рязани рабочего придавило рекламным щитом
Инцидент случился на Южной окружной дороге.

В Рязани рабочего придавило рекламным щитом. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ С. К. России.

Инцидент случился в четверг, 17 марта, на Южной окружной дороге. Там рабочий получил тяжелую травму во время демонтажа рекламного щита. Мужчину 1965 года рождения госпитализировали в реанимационное отделение городской клинической больницы скорой медицинской помощи.

По данному факту следователи начали проверку.

«Действиям должностных лиц организации, ответственных за обеспечение соблюдения правил охраны труда и требований безопасности, будет дана надлежащая юридическая оценка. По результатам проверки будет принято предусмотренное уголовно-процессуальным законодательством решение», — заявили в ведомстве.