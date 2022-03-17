В Рязани начали сносить недостроенный рынок на Куйбышевском шоссе

Вместо крытого рынка собираются построить четыре многоэтажных жилых дома с зеленой и парковочной зоной между ними.

В Рязани начали сносить недостроенный рынок на Куйбышевском шоссе. В четверг, 17 марта, корреспондент РЗН. инфо побывал на месте.

Вместо крытого рынка собираются построить четыре многоэтажных жилых дома с зеленой и парковочной зоной между ними.

Ранее на слушаниях обсудили строительство высоток на месте недостроенного рынка. Позже комиссия одобрила постройку.