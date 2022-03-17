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В Рязани директор строительного магазина обманул покупателей на 6,5 миллиона рублей
Мужчина присвоил деньги 41 покупателя. Против него возбудили уголовное дело, материалы передали в суд.

В Рязани директор строительного магазина обманул покупателей на 6,5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

37-летний рязанец принимал заказы на покупку строительных материалов. Клиенты оплачивали заказ, но не получали его.

Всего мужчина обманул 41 покупателя на сумму более 6,5 млн рублей. Против него возбудили уголовное дело, материалы которого направили для рассмотрения в суд.