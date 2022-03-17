В России предложили сделать иностранное кино, музыку и игры общедоступными

Руководитель «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов заявил, что россияне столкнулись с дискриминацией и «культурным шантажом», а потому предложил перевести весь контент на свободное, общедоступное распространение в стране.

В России предложили сделать иностранное кино, музыку и игры общедоступными. Соответствующее письмо на имя главы правительства Михаила Мишустина отправил руководитель «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов. Документ появился в распоряжении «Известий».

Он предложил разрешить свободно использовать иностранное кино, музыку и игры. По словам Павлова, многие россияне столкнулись с тем, что после прекращения работы в России различных иностранных сервисов оплаченные подписки перестали работать. В большинстве случаев деньги за это не вернули.

Общественник указал, что крупнейшие мировые компании при этом также препятствуют импорту и распространению другими организациями, в том числе российскими сервисами. Он сравнил это с дискриминацией россиян и «культурным шантажом». Поэтому предложил перевести весь контент на свободное, общедоступное распространение в стране.