В Роспотребнадзоре допустили исчезновение дельта-штамма коронавируса

В настоящее время 99% заболеваемости приходится на «омикрон». Новых опасных вариантов ковида ученые не выявили.

В Роспотребнадзоре допустили исчезновение дельта-штамма коронавируса. Об этом пишет РИА Новости .

Руководитель научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина рассказала, что 99% заболеваемости ковидом в России приходится на штамм «омикрон».

«Теоретически «дельта"-штамм может исчезнуть, именно этот процесс мы и наблюдаем сегодня», — сказала Черкашина.

Она отметила, что исходный вариант коронавируса — уханьский — ни в российской и ни в международной базе не фигурирует.

Также Черкашина сказала, что в настоящее время нового опасного варианта коронавируса не выявлено.