В Подмосковье кассир украла восемь миллионов рублей для покупки биткоинов

Против 48-летней женщины возбудили уголовное дело по статье 160 УК РФ («Присвоение или растрата»).

В Подмосковье кассир украла восемь миллионов рублей для покупки биткоинов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В полицию Сергиева Посада обратился представитель фирмы, расположенной на проспекте Красной Армии, и рассказал, что из кассы пропали восемь млн рублей.

По подозрению в краже задержали 48-летнюю кассиршу организации.

Женщина рассказала, что в 2021 году нашла подработку на криптобирже. Для покупки биткоинов она взяла кредиты в банке. Чтобы вывести заработок на счет неизвестные потребовали оплатить различные комиссии. Женщина забрала деньги из кассы, чтобы рассчитаться с долгами.

Уголовное дело возбудили по статье 160 УК РФ («Присвоение или растрата»). Женщину отпустили под подписку о невыезде.