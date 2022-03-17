В Москве восьмилетняя девочка умерла в больнице после операции на ухе

Школьнице проводили операцию по восстановлению ушной раковины из хрящей ребра. После вмешательства у нее остановилось сердце и медики не смогли реанимировать пациентку.

В Москве восьмилетняя девочка умерла в больнице после операции на ухе. Об этом пишет РЕН ТВ.

Инцидент произошел 16 марта в НИИ стоматологии и челюстно-лицевой хирургии на улице Тимура Фрунзе.

Школьница приехала с родителями из Альметьевска. Ей проводили операцию по восстановлению ушной раковины из хрящей ребра.

После операции состояние ребенка ухудшилось: у нее остановилось сердце, и медики не смогли реанимировать пациентку.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку. Причины смерти установят медэксперты.