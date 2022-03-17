В Минпромторге заявили, что запасов сахара в России достаточно
Он отметил, что дефицита сахара нет, спрос уже начал сокращаться.
Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что в России достаточно сахара. Об этом он сообщил в эфире «России 24», передает
Он отметил, что дефицита сахара нет, спрос уже начал сокращаться.
По словам Евтухова, в России производят сахар в «достаточном количестве».
«С учетом того, что принято решение о запрете экспорта… мы вообще не ожидаем никаких перебоев с этой востребованной сегодня у населения товарной позицией», — отметил он.