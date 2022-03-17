В Кремле заявили, что Украина не торопится завершать переговоры

Песков отметил, что делегация России прикладывает усилия, все условия доведены до сведения украинских переговорщиков.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинская сторона не торопится завершать переговоры. Об этом сообщил URA.RU .

Песков отметил, что делегация России прикладывает усилия, все условия доведены до сведения украинских переговорщиков.

«Но стиль ведения переговоров украинской стороны весьма неспешный. Мы хорошо помним этот стиль в плане ожидания выполнения Минского комплекса мер», — сказал Песков.

Он отметил, что эта неспешность «стала одной из причин тупика, в который все зашло»."Очень хочется надеется, что этот стиль не будет применяться в этих переговорах", — добавил Песков. Напомним, 24 февраля Россия начала на территории Украины военную операцию. Владимир Путин назвал целью защиту людей, которые восемь лет подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".