В Кремле заявили, что Украина не торопится завершать переговоры

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинская сторона не торопится завершать переговоры. Об этом сообщил
Песков отметил, что делегация России прикладывает усилия, все условия доведены до сведения украинских переговорщиков.
«Но стиль ведения переговоров украинской стороны весьма неспешный. Мы хорошо помним этот стиль в плане ожидания выполнения Минского комплекса мер», — сказал Песков.
Он отметил, что эта неспешность «стала одной из причин тупика, в который все зашло»."Очень хочется надеется, что этот стиль не будет применяться в этих переговорах", — добавил Песков. Напомним, 24 февраля Россия начала на территории Украины военную операцию. Владимир Путин назвал целью защиту людей, которые восемь лет подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".