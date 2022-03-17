В Кремле объяснили слова Путина о самоочищении России

Ранее президент заявил, что страну укрепит «естественное и необходимое самоочищение общества».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал заявление Путина о «самоочищении» России. Об этом передает РИА Новости .

Ранее президент заявил, что страну укрепит «естественное и необходимое самоочищение общества».

Песков объяснил, что в подобные «нелегкие времена» много людей показывают свою сущность.

«И очень многие люди показывают себя, по-русски говоря, предателями. Они сами исчезают из нашей жизни, кто-то уходит со своих должностей, кто-то уходит из активной служебной жизни, кто-то покидает страну и переезжает в другие государства», — сказал Песков.

Он отметил, что так и происходит очищение. Пресс-секретарь добавил, что кто-то нарушает закон, а кто-то несет наказание в соответствии с судебными решениями.

Песков прокомментировал нанесение буквы Z на дверях противников спецоперации на Украине, отметив, что многие эмоционально проявляют отношение к происходящему. Он отметил, что тех, кто «эмоционально и действенно» поддерживает президента подавляющее большинство.