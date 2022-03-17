В Кирове в аварии с автобусом погибли две девушки

Водитель автобуса «НЕФАЗ» поворачивал налево и столкнулся с Mercedes, который ехал навстречу в прямом направлении. В аварии погибли две пассажирки легковушки 19 и 22 лет.

В Кирове в аварии с автобусом погибли две девушки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

ДТП произошло утром в четверг, 17 марта на перекрестке улиц Ломоносова и Мира.

Водитель автобуса «НЕФАЗ» поворачивал налево и столкнулся с Mercedes, который ехал навстречу в прямом направлении.

В аварии погибли две пассажирки легковушки 19 и 22 лет. Отмечается, что автобус ехал не по маршруту, без пассажиров.

Проводится проверка.