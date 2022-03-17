В Кирове в аварии с автобусом погибли две девушки
Водитель автобуса «НЕФАЗ» поворачивал налево и столкнулся с Mercedes, который ехал навстречу в прямом направлении. В аварии погибли две пассажирки легковушки 19 и 22 лет.
В Кирове в аварии с автобусом погибли две девушки. Об этом
ДТП произошло утром в четверг, 17 марта на перекрестке улиц Ломоносова и Мира.
Водитель автобуса «НЕФАЗ» поворачивал налево и столкнулся с Mercedes, который ехал навстречу в прямом направлении.
В аварии погибли две пассажирки легковушки 19 и 22 лет. Отмечается, что автобус ехал не по маршруту, без пассажиров.
Проводится проверка.