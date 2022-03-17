В Касимовском районе сгорел прицеп грузовика
По словам автора фото, инцидент случился недалеко от деревни Клетино.
В Касимовском районе сгорел прицеп грузовика. Кадры с места происшествия в четверг, 17 марта,
По словам автора фото, инцидент случился недалеко от деревни Клетино.
«Недалеко от поворота на Клетино сгорел прицеп, сам грузовик цел», — говорится в сообщении.
В пресс-службе регионального управления МЧС уточнили, что вызов поступил в 02:38. Ликвидировали пожар в 03:30. На тушение пожара выезжали три машины и шесть человек личного состава. Погибших и пострадавших нет.
Специалисты устанавливают причины пожара и ущерб.