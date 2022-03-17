В Касимовском районе сгорел прицеп грузовика

По словам автора фото, инцидент случился недалеко от деревни Клетино.

В Касимовском районе сгорел прицеп грузовика. Кадры с места происшествия в четверг, 17 марта, опубликовали в telegram-канале «Типичный Касимов».

По словам автора фото, инцидент случился недалеко от деревни Клетино.

«Недалеко от поворота на Клетино сгорел прицеп, сам грузовик цел», — говорится в сообщении.

В пресс-службе регионального управления МЧС уточнили, что вызов поступил в 02:38. Ликвидировали пожар в 03:30. На тушение пожара выезжали три машины и шесть человек личного состава. Погибших и пострадавших нет.

Специалисты устанавливают причины пожара и ущерб.