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В Касимове закрыли наркопритон
Касимовцы собирались дома у 27-летней местной жительницы и употребляли синтетические наркотики. Против женщины возбудили уголовное дело.

В Касимове закрыли наркопритон. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Полицейским стало известно, что у 27-летней жительницы Касимова дома собираются местные жители для употребления наркотических веществ. Их касимовцы приобретали через тайники-закладки.

Оперативники приехали домой к женщине и застали там ее и пятерых молодых людей — все они были в состоянии наркотического опьянения. В помещении нашли предметы, которые использовались для употребления синтетических наркотиков.

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 232 УК РФ («Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств»). Женщине грозит до четырех лет тюрьмы.