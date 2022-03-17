В Астрахани женщина задохнулась в лифте во время пожара

Во время пожара дым проник в шахту лифта, в котором в тот момент находилась 37-летняя женщина. Ее тело обнаружили после того, как возгорание потушили.

В Астрахани женщина задохнулась в лифте во время пожара. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Инцидент произошел 16 марта на улице Хибинской в Трусовском районе. На седьмом этаже многоэтажного дома загорелся деревянный тамбур. Во время пожара дым проник в шахту лифта, в котором в тот момент находилась 37-летняя женщина. Ее тело обнаружили после того, как возгорание потушили. Предварительная причина смерти — отравление угарным газом.

Следователи проводят проверку произошедшего.