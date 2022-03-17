В Астрахани женщина задохнулась в лифте во время пожара
Во время пожара дым проник в шахту лифта, в котором в тот момент находилась 37-летняя женщина. Ее тело обнаружили после того, как возгорание потушили.
В Астрахани женщина задохнулась в лифте во время пожара. Об этом
Инцидент произошел 16 марта на улице Хибинской в Трусовском районе. На седьмом этаже многоэтажного дома загорелся деревянный тамбур. Во время пожара дым проник в шахту лифта, в котором в тот момент находилась 37-летняя женщина. Ее тело обнаружили после того, как возгорание потушили. Предварительная причина смерти — отравление угарным газом.
Следователи проводят проверку произошедшего.