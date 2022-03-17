Страховщик рассказал, что стоимость ОСАГО в России не изменится

Исполнительный директор Российского союза страховщиков рассказал, что Банк России теперь может пересматривать тарифы чаще, чем раз в год. Но для этого нужны веские основания, например резкий рост убыточности.

Страховщик рассказал, что стоимость ОСАГО в России не изменится. Исполнительный директор Российского союза страховщиков Евгений Уфимцев рассказал агентству « Прайм », что для повышения стоимости полисов обязательного страхования нужны серьезные основания.

Он напомнил, что Банк России может пересматривать тарифы чаще одного раза в год, но для этого нужно, например, резкий рост убыточности.

«Все мы знаем, что повышение уровня страховых выплат напрямую влияет на стоимость полисов ОСАГО. Сейчас этого не происходит», — отметил эксперт.

Уфимцев подчеркнул, что в отрасли надеются сохранить актуальный средний показатель страховой премии — 5 600 рублей.