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Страховщик рассказал, что стоимость ОСАГО в России не изменится
Исполнительный директор Российского союза страховщиков рассказал, что Банк России теперь может пересматривать тарифы чаще, чем раз в год. Но для этого нужны веские основания, например резкий рост убыточности.

Страховщик рассказал, что стоимость ОСАГО в России не изменится. Исполнительный директор Российского союза страховщиков Евгений Уфимцев рассказал агентству «Прайм», что для повышения стоимости полисов обязательного страхования нужны серьезные основания.

Он напомнил, что Банк России может пересматривать тарифы чаще одного раза в год, но для этого нужно, например, резкий рост убыточности.

«Все мы знаем, что повышение уровня страховых выплат напрямую влияет на стоимость полисов ОСАГО. Сейчас этого не происходит», — отметил эксперт.

Уфимцев подчеркнул, что в отрасли надеются сохранить актуальный средний показатель страховой премии — 5 600 рублей.