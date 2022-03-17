США завили, что не будут воевать с Россией на Украине

Глава Пентагона Ллойд Остин сказал, что руководство США стремится не допустить начала конфликта с Россией.

США завили, что не будут воевать с Россией на Украине. Об этом пишет РИА Новости .

На совместной пресс-конференции с министром обороны Словакии глава Пентагона Ллойд Остин сказал, что руководство США стремится не допустить начала конфликта с Россией.

«Как вы знаете, президент США Джо Байден четко дал понять, что американские военные не будут воевать с Россией на Украине… А введение бесполетной зоны как раз и означает начало конфликта с Россией», — сказал Остин.

24 февраля, президент Владимир Путин объявил о военной спецоперации на территории Украины. Ее целью он назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».