Следователи не рассматривали версию причастности к исчезновению Логуновой ее матери и детектива

Юрист отреагировал на обвинения пользователей социальных сетей в адрес матери рязанки — Наталии Кошелевой и частного детектива Екатерины Шумякиной.

Следственный комитет не рассматривал версию причастности к исчезновению Логуновой ее матери и детектива. Об этом РЗН. инфо сообщил адвокат Максим Калинов.

Юрист отреагировал на обвинения пользователей социальных сетей в адрес матери рязанки — Наталии Кошелевой и частного детектива Екатерины Шумякиной.

«На такие мелочи внимания не обращаю… Мне присылают иной раз информацию и что кто-то пишет. Большинство людей не знакомы с уголовными делами и уголовным процессом. Называют мои выступления громкими словами. Они убедятся, когда дело будет раскрыто, 100% они промолчат. Версия о причастности к пропаже Кошелевой и Шумякиной не рассматривалась. Для этого нет никаких оснований. На мой взгляд, это — абсурдная версия», — заключил Калинов.

По словам адвоката, расследование продолжается.

Напомним, Елена Логунова пропала в июле 2021 года. Женщина бесследно исчезла спустя несколько дней после своего дня рождения.