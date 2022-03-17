Рязанскую легкоатлетку дисквалифицировали на четыре года за нарушение антидопинговых правил

В 2017 году рязанскую спортсменку уже дисквалифицировали на два года из-за нарушения антидопинговых правил.

Рязанскую легкоатлетку Екатерину Выставкину (Досейкину) дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил. Об этом в четверг, 17 марта, сообщила пресс-служба всероссийской федерации легкой атлетики.

«На основании решения комиссии по предварительному рассмотрению случаев нарушений антидопинговых правил Российского антидопингового агентства „РУСАДА“ № 46/2022 от 14 марта 2022 г. (исх. № ВВ-949 от 14 марта 2022 г.) ВФЛА на 4 года дисквалифицирует Екатерину Выставкину (Досейкину) (Рязанская область) за нарушение запрета на участие в течение срока дисквалификации», — отмечается в сообщении пресс-службы ВФЛА.

Запрет будет действовать четыре года, начиная с 14 марта 2022 года по 13 марта 2026 года. Ее результаты, показанные за период с 1 декабря 2016 года, аннулируют.

В 2017 году рязанскую спортсменку уже дисквалифицировали на два года из-за нарушения антидопинговых правил.

Досейкина — мастер спорта международного класса, специализируется на беге с препятствиями. Серебряный призер командного чемпионата Европы — 2014, участница чемпионата мира — 2015.