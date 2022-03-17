Рязанские депутаты предложили вести трансляцию заседаний гордумы онлайн
По словам депутата Александра Чайки, видео-формат потребует ежемесячного выделения около 30 тысяч рублей. Трансляцию планируется организовать с помощью телерадиокомпании.
В Рязани предложили вести онлайн-трансляцию заседаний гордумы. Соответствующий вопрос в четверг, 17 марта, обсудили на комитете по социальным вопросам.
По словам депутата Александра Чайки, видео-формат потребует ежемесячного выделения около 30 тысяч рублей. Трансляцию планируется организовать с помощью телерадиокомпании.
Также поступило предложение сделать открытыми результаты голосования по рассматриваемым вопросам.