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Рязанские архитекторы попросили мэрию не строить школу напротив стадиона «Спартак»
Специалисты назвали ошибкой решение строить школу на Лыбедском бульваре. Архитекторы направили губернатору письмо с предложениями профессиональной помощи в решении вопроса.

Рязанские архитекторы попросили мэрию не строить школу напротив стадиона «Спартак». Об этом сообщили в группе региональной организации союза архитекторов России «ВКонтакте».

Специалисты назвали ошибкой решение строить школу на Лыбедском бульваре.

«При всей важности развития школьной сети, данный участок имеет ярко выраженные историко-культурные, ландшафтные и другие градостроительные ограничения», — говорится в сообщении.

Ранее мэр Рязани Елена Сорокина сообщила, что территорию напротив «Спартака» рассматривают в качестве перспективной площадки.

Причиной подобного предложения архитекторы назвали «отсутствие системного взаимодействия с представителями профессионального архитектурного сообщества».

Специалисты направили губернатору Николаю Любимову письмо с предложением профессиональной помощи в поиске решения по размещению школы. Также они предложили создать в Рязани градостроительный совет.

Фото соцсети