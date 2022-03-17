Рязанские архитекторы попросили мэрию не строить школу напротив стадиона «Спартак»

Специалисты назвали ошибкой решение строить школу на Лыбедском бульваре. Архитекторы направили губернатору письмо с предложениями профессиональной помощи в решении вопроса.

Рязанские архитекторы попросили мэрию не строить школу напротив стадиона «Спартак». Об этом сообщили в группе региональной организации союза архитекторов России « ВКонтакте ».

Специалисты назвали ошибкой решение строить школу на Лыбедском бульваре.

«При всей важности развития школьной сети, данный участок имеет ярко выраженные историко-культурные, ландшафтные и другие градостроительные ограничения», — говорится в сообщении.

Ранее мэр Рязани Елена Сорокина сообщила, что территорию напротив «Спартака» рассматривают в качестве перспективной площадки.

Причиной подобного предложения архитекторы назвали «отсутствие системного взаимодействия с представителями профессионального архитектурного сообщества».

Специалисты направили губернатору Николаю Любимову письмо с предложением профессиональной помощи в поиске решения по размещению школы. Также они предложили создать в Рязани градостроительный совет.

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