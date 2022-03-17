\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 17
-1°
Птн, 18
-2°
Сбт, 19
-1°
ЦБ USD 104.8 -3.25 18/03
ЦБ EUR 115.93 -2.83 18/03
Нал. USD 95.00 / 115.00 11:50
Нал. EUR 100.00 / 120.00 11:50
Новости
Публикации
Куда уходят россияне из запрещенного Instagram*
С 14 марта Роскомнадзор заблокировал соцсеть Instagram...
Вчера 15:18
1 015
ТОП-6 советов, как справиться с паникой и тревогой
О том, как справится с тревогой и стрессом и оставаться...
15 марта 17:24
2 139
Рязанская загородная «Школа 360» открыла новый учебный корпус и скоро...
В частной загородной «Школе 360», расположенной в посел...
15 марта 14:44
1 636
Мэрия судится с вдовой с двумя детьми, чтобы выселить их из дома
В 2014 году его признали аварийным и подлежащим сносу....
10 марта 19:21
15 570
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Рязанец ответит в суде за уклонение от службы в армии
Рязанец пояснил, что уклонялся от службы в армии, «поскольку считает нецелесообразным тратить на это время».

Рязанец ответит в суде за уклонение от службы в армии. Об этом сообщили в пресс-служба регионального СУ СКР.

Мужчина 2001 года рождения не имел законного обоснования для освобождения от военной службы. Он не приходил в военкомат по повесткам.

Рязанец пояснил, что уклонялся от службы в армии, «поскольку считает нецелесообразным тратить на это время».

В отношении молодого человека возбудили дело об уклонении от прохождения военной службы (часть 1 статья 328 УК РФ). Материалы передали в суд.