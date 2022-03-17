Рязанец ответит в суде за уклонение от службы в армии

Рязанец пояснил, что уклонялся от службы в армии, «поскольку считает нецелесообразным тратить на это время».

Рязанец ответит в суде за уклонение от службы в армии. Об этом сообщили в пресс-служба регионального СУ СКР.

Мужчина 2001 года рождения не имел законного обоснования для освобождения от военной службы. Он не приходил в военкомат по повесткам.

Рязанец пояснил, что уклонялся от службы в армии, «поскольку считает нецелесообразным тратить на это время».

В отношении молодого человека возбудили дело об уклонении от прохождения военной службы (часть 1 статья 328 УК РФ). Материалы передали в суд.