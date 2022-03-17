«Рязань-ВДВ» победила саратовский «Кристалл»

Ранее рязанские хоккеисты выиграли первые два матча со счетом 6:1 и 3:2. Они прошли 12 и 13 марта на домашней площадке победителей.

Хоккейная команда «Рязань-ВДВ» победила команду из Саратова «Кристалл» со счетом 3:0. Об этом в четверг, 17 марта, сообщила пресс-служба команды.

Ранее рязанские хоккеисты выиграли первые два матча со счетом 6:1 и 3:2. Они прошли 12 и 13 марта на домашней площадке победителей.

Третий матч серии состоялся 16 марта в Саратове. Счет в игре открыл Даниил Параничев на 17-й минуте. Далее еще по одной шайбе забили Илья Горев и Николай Гнездилов. Матч завершился со счетом 3:0.

Шайбы в составе нашей команды забросили:

0—1 Параничев Даниил (Бугаев Егор, Терентьев Валерий, 16:01)

0—2 Горев Илья (Гнездилов Николай, 16:43)

0—3 Гнездилов Николай (Гундырев Дмитрий, Матурин Гарик, 52:11, бол.)

Тем самым рязанские хоккеисты вышли в ¼ финала плей-офф.

По словам главного тренера «Рязань-ВДВ» Артема Седунова, счет матча не отразил его ход, так как игра была равной.

«В первом периоде мы владели преимуществом, после перерыва уже „Кристалл“ нас поддавил в каких-то эпизодах. Здорово, что сумели выстоять в нужный момент и не пропустить, иначе игра могла перевернуться с ног на голову. Важной стала третья наша шайба, после нее игра успокоилась, и мы уверенно довели дело до победы. Тем не менее, хочу отметить, что вся команда билась до конца, в том числе за вратарский „сухарь“, сам Шалойко молодец. Мы много об этом говорили — неважно, какой счет на табло, нужно играть до последнего, принимать шайбу на себя. Честь и хвала им за это, поздравляю команду с победой! Что касается серии в целом, общий счет отражает ход всех встреч, мы владели преимуществом. Да, соперник играл вторым номером, позволял нам владеть шайбой, плотно играл в средней зоне, но я считаю, что мы выглядели лучше и заслуженно выиграли все матчи. Но это было непросто, ценой больших усилий, потерь (мы потеряли до конца сезона Шепелева, очень жаль). Серия получилась, достойная плей-офф, хороший соперник», — заключил главный тренер.