Россиян предупредили об опасности приближения коронавирусного цунами

По словам иммунолога Николая Крючкова, повышать коллективный иммунитет необходимо вне зависимости от политической ситуации. В настоящее время он пошел на спад и составляет 53%.

Россиян предупредили об опасности приближения коронавирусного цунами. Об этом в четверг, 17 марта, заявил иммунолог Николай Крючков в интервью радио Sputnik .

По его словам, повышать коллективный иммунитет необходимо вне зависимости от политической ситуации.

«Я просто две цифры приведу: в восемь раз омикрон-линия коронавируса более заразная, чем сезонный грипп. Патогенность — разница в пять-семь раз. Если эти цифры сложить, то станет понятно, что коронавирусная инфекция — это не сезонный грипп, которого можно не бояться», — сказал иммунолог.

Крючков заявил, что победить ковид поможет только коллективный иммунитет, достигший 85%. Однако вместо того, чтобы увеличиться, из-за политической ситуации показатели начали уменьшаться. В настоящее время коллективный иммунитет составляет 53%, хотя ранее он превышал 60%. Иммунолог уверен, что если так пойдет и дальше, то вскоре россиян ожидают жертвы «цунами» коронавирусной инфекции.

«Коллективный иммунитет — это динамическое понятие. Мы говорим, что надо достичь в моменте 85 процентов, но процент людей с иммунитетом может как увеличиваться, так и уменьшаться. Увеличивается он, когда люди переболевают или вакцинируются. Уменьшается он со временем. Для того чтобы уменьшить утечку коллективного иммунитета, необходимо резко усиливать вакцинацию и ревакцинацию, о которой все забыли», — считает Николай Крючков.