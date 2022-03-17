Россиян предупредили о звонках мошенников от имени Минздрава

В последнее время от имени Минздрава россиянам часто звонят злоумышленники, которые призывают купить лекарства с запасом.

Россиянам начали звонить мошенники, представляясь представителями Минздрава и призывая закупать лекарства из-за якобы будущего дефицита. Об этом сообщил Telegram-канал портала объясняем. рф, запущенного правительством.

Отмечается, что в последнее время от имени Минздрава россиянам часто звонят злоумышленники, которые призывают купить лекарства с запасом.

«Будьте бдительны: Минздрав России к таким звонкам отношения не имеет, они являются мошенническими и направлены на создание панических настроений и искусственного волнения на рынке», — отмечается в сообщении.