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Россия потребовала от Украины предоставить данные деятельности биолабораторий
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что реакция украинской стороны на эту тему подтверждает обоснованность российских претензий.

Россия потребовала от Киева и США предоставить данные о деятельности биолабораторий на территории Украины. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

Захарова сообщила, что реакция украинской стороны на эту тему подтверждает обоснованность российских претензий.

«В очередной раз мы требуем от Киева и Вашингтона предоставить всю информацию о военно-биологической активности в лабораториях на территории Украины, предпринять все необходимые шаги с целью урегулирования этого вопроса», — сказала Захарова.

Она отметила, что нужно не делать заявлений у микрофона, а предоставить документы.

Напомним, 24 февраля Россия начала на территории Украины военную операцию. Владимир Путин назвал целью защиту людей, которые восемь лет подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".