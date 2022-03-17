Россия потребовала от Украины предоставить данные деятельности биолабораторий

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что реакция украинской стороны на эту тему подтверждает обоснованность российских претензий.

Россия потребовала от Киева и США предоставить данные о деятельности биолабораторий на территории Украины. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости .

Захарова сообщила, что реакция украинской стороны на эту тему подтверждает обоснованность российских претензий.

«В очередной раз мы требуем от Киева и Вашингтона предоставить всю информацию о военно-биологической активности в лабораториях на территории Украины, предпринять все необходимые шаги с целью урегулирования этого вопроса», — сказала Захарова.

Она отметила, что нужно не делать заявлений у микрофона, а предоставить документы.

Напомним, 24 февраля Россия начала на территории Украины военную операцию. Владимир Путин назвал целью защиту людей, которые восемь лет подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".