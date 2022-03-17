Российским магазинам разрешили временно не выдавать бумажные чеки

При этом уточняется, что если посетитель потребует чек, то магазин обязан его выдать.

Федеральная налоговая служба России временно разрешила не штрафовать магазины за отсутствие бумажных чеков. Об этом в четверг, 17 марта, сообщило российское правительство в своем telegram-канале.

При этом уточняется, что если посетитель потребует чек, то магазин обязан его выдать. В правительстве также добавили, что в ближайшее время планируется переход на электронный вариант чека.

Ранее бизнес предупредил, что чековая лента, которую используют многие компании для отпуска товаров покупателям, резко подорожала (в 3,6 раза до 250 рублей за рулон) и стала исчезать у поставщиков. Подобную тенденцию объясняют прекращением поставок сырья, ростом курсов валют и нарушением логистической цепочки из-за санкций.