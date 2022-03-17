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Российские производители сахара стали устанавливать цены в долларах
Производители пищевых продуктов направили в федеральную антимонопольную службу письмо с просьбой принять меры.

Российские производители сахара стали устанавливать цены в долларах. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на письмо ассоциации «Русбренд».

Организация, в которую входят в том числе международные производители продуктов питания Nestle, Unilever, Danone, направила письмо в федеральную антимонопольную службу с просьбой принять меры.

В нем говорится, что некоторые российские сахарные заводы предлагают пищевикам делать закупки по ценам в долларах: расчеты производить в рублях, но по актуальному курсу валют.

В письме также сказано, что производители сахара пригрозили остановить отгрузки, если пищевики не пересмотрят условия в течение максимум двух суток. Также производители пожаловались, что стоимость сахара выросла на 60-70% без пояснений и переговоров.

«Сахар активно используется при производстве различных продуктов питания, поэтому существенное увеличение его стоимости скажется на значительном числе предприятий, — отмечено в письме «Русбренда».

В Минсельхозе рассказали изданию, что не знают о ценах на сахар в долларах и уточнили, что отгрузка сахара проходит в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что рязанцы раскупили весь дешевый сахар в магазинах. Рязанский минэконом объяснил отсутствие сахара на полках, а эксперты рассказали из-за чего цена на сахар увеличилась. Генпрокуратура поручила регионам провести проверку высоких цен на товар.