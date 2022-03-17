Роскомнадзор исключил связь сбоев WhatsApp c блокировкой Facebook

Как уточнили в ведомстве, работа мессенджера не ограничивается.

Роскомнадзор исключил связь сбоев WhatsApp c блокировкой Facebook. Об этом в четверг, 17 марта, сообщило РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как уточнили в Роскомнадзоре, работа мессенджера не ограничивается, а потому сбои в его работе не связаны с блокировкой Facebook и Instagram.

«Работа мессенджера WhatsApp на территории России не ограничивается. Роскомнадзор не связывает сбои в работе сервиса с ограничениями других ресурсов Meta Platforms», — сказали в Роскомнадзоре.