Путин заявил, что боявшийся западных санкций бизнес может работать в Крыму

Президент отметил, что ограничения против России создают много проблем, но и открывают новые возможности.

Владимир Путин заявил, что российский бизнес, опасавшийся западных санкций, теперь может работать в Крыму. Об этом передает РИА Новости .

Президент отметил, что ограничения против России создают много проблем, но и открывают новые возможности.

«В том числе сейчас есть все возможности, чтобы крупные российские бизнес-структуры, которые раньше опасались санкционных мер, теперь им нечего бояться», — сказал Путин.

Он добавил, что это относится и к банковскому сектору.