Пособия на детей от 8 до 16 лет начнут выплачивать в мае

В мае начнутся выплаты на детей в семьях с невысокими доходами.

В России начнут в мае начнутся выплаты от 8 до 16 лет. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, передает РИА Новости .

Он отметил, что в мае начнутся выплаты на детей в семьях с невысокими доходами.

«Они будут начисляться за период с 1 апреля», — сказал Мишустин.Премьер-министр отметил, что систему нужно настроить так, чтобы оперативно учитывать материальное положение граждан и направлять им помощь от государства, особенно если родители потеряли работу.

Отмечается, что размер пособия составит 50%, 75% или 100% прожиточного минимума ребенка в регионе: примерно от 6 до 12 тысяч рублей.