Песков заявил, что у России есть все средства, чтобы не доводить ситуацию до дефолта
По словам Пескова, любой дефолт, в случае его возникновения, носил бы искусственный характер.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что у России есть все средства, чтобы исполнять финансовые обязательства. Об этом передает «
По словам Пескова, любой дефолт, в случае его возникновения, носил бы искусственный характер.
Во время общения с журналистами внимание пресс-секретаря президента обратили на то, что Минфин провел платеж по евробондам в валюте и поинтересовались, можно ли это считать сигналом, что Запад не готов к жестким мерам в отношении России.
Он отметил, что у России есть «все необходимые средства и потенциал, чтобы не доводить ситуацию до дефолтов».
«Никаких дефолтов быть не может, потому что у России имеются необходимые средства», — сказал Песков.