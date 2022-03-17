Песков: президент не планирует поездку в зону спецоперации на Украине

Представитель Кремля ответил на вопрос журналистов, планируются ли поездки верховного главнокомандующего на фронт по аналогии с августом 1943 года, когда в Великой Отечественной войне был переломный момент.

Президент России Владимир Путин пока не планирует поездку в зону спецоперации на Украине. Об этом в четверг, 17 марта, рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его слова привели РИА Новости.

Журналисты спросили, планируются ли поездки верховного главнокомандующего на фронт по аналогии с августом 1943 года, когда в Великой Отечественной войне был переломный момент.

«Я с Вами не соглашусь в параллелях с Великой Отечественной войной, это все-таки о разном идет речь. Поездки не планируются», — сказал Песков.

При этом представитель Кремля уточнил, что пока президент не планировал поездки в госпитали с ранеными бойцами. Он добавил, что «все будет в свое время».