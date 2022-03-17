Пенсионный фонд опроверг слухи о выплатах на каждого ребенка в марте

Слухи о новой соцподдержке начали распространять в связи с заявлением президента Владимира Путина об увеличении в России ряда выплат.

Пенсионный фонд России назвал фейком информацию о выплатах на каждого ребенка в марте. Об этом в четверг, 17 марта, сообщило ведомство .

Ранее президент России Владимир Путин сообщил о новом пособии на детей от восьми до 16 лет в семьях с низкими доходами. Также глава государства накануне заявил об увеличении в России ряда выплат. В связи с этим в сети начали распространяться фейки о выплатах в десять тысяч рублей в марте на каждого ребенка.

В ПФР призвали россиян не верить слухам и доверять лишь официальным источникам.

«Будьте бдительны! В социальных сетях распространяется недостоверная информация о выплате 10000 рублей в марте на каждого ребенка», — говорится в публикации.