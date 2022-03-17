\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 17
-1°
Птн, 18
-2°
Сбт, 19
-2°
ЦБ USD 108.05 -3.43 17/03
ЦБ EUR 118.76 -3.69 17/03
Нал. USD 109.5 / 125.00 08:54
Нал. EUR 105.00 / 130.00 08:54
Новости
Публикации
Куда уходят россияне из запрещенного Instagram*
С 14 марта Роскомнадзор заблокировал соцсеть Instagram...
Вчера 15:18
705
ТОП-6 советов, как справиться с паникой и тревогой
О том, как справится с тревогой и стрессом и оставаться...
15 марта 2022 17:24
1 867
Рязанская загородная «Школа 360» открыла новый учебный корпус и скоро...
В частной загородной «Школе 360», расположенной в посел...
15 марта 2022 14:44
1 390
Мэрия судится с вдовой с двумя детьми, чтобы выселить их из дома
В 2014 году его признали аварийным и подлежащим сносу....
10 марта 19:21
15 321
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Пенсионный фонд опроверг слухи о выплатах на каждого ребенка в марте
Слухи о новой соцподдержке начали распространять в связи с заявлением президента Владимира Путина об увеличении в России ряда выплат.

Пенсионный фонд России назвал фейком информацию о выплатах на каждого ребенка в марте. Об этом в четверг, 17 марта, сообщило ведомство.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил о новом пособии на детей от восьми до 16 лет в семьях с низкими доходами. Также глава государства накануне заявил об увеличении в России ряда выплат. В связи с этим в сети начали распространяться фейки о выплатах в десять тысяч рублей в марте на каждого ребенка.

В ПФР призвали россиян не верить слухам и доверять лишь официальным источникам.

«Будьте бдительны! В социальных сетях распространяется недостоверная информация о выплате 10000 рублей в марте на каждого ребенка», — говорится в публикации.