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МИД назвал темы переговоров России и Украины
По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, Россия выдвигает простые и понятные требования к Украине. Эти требования вытекают из цели и задач специальной военной операции.

В Министерстве иностранных дел России назвали темы переговоров Киева и Москвы. Об этом в четверг, 17 марта, сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова. Ее слова привело РБК.

Она отметила, что переговоры делегаций ведутся по видеосвязи. На них обсуждают военные, политические и гуманитарные аспекты.

«В настоящее время они проходят в режиме ВКС, дискуссии ведутся по военным, политическим и гуманитарным аспектам», — сказала Захарова.

Представитель ведомства также подчеркнула, что Россия выдвигает простые и понятные требования к Украине. Эти требования вытекают из цели и задач специальной военной операции.

«Мы надеемся, что к Киеву все же придет осознание неизбежности мирного решения задачи демилитаризации и денацификации Украины, ее превращения в нейтральное государство», — отметила представитель МИДа.

Также Захарова подчеркнула, что от того, как скоро Украина согласится на условия России, зависит окончание военной операции.