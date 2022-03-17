Компания «Рязаньгоргаз» в рамках газификации использует отечественные материалы

Это полиэтиленовые и стальные газопроводные трубы, соединительная арматура, краны, фитинги, газовые регуляторы и другое оборудование.

Компания «Рязаньгоргаз» в рамках газификации и догазификации использует отечественные материалы и комплектующие. Это полиэтиленовые и стальные газопроводные трубы, соединительная арматура, краны, фитинги, газовые регуляторы и другое оборудование.

В производственной деятельности по повышению надежности функционирования объектов сетей газораспределения и газопотребления доля отечественных материалов составляет до 99%, 70% из них имеют сертификат ГАЗСЕРТ. Все подрядные организации, с которыми сотрудничает «Рязаньгоргаз» — российские компании.

«В строительстве новых сетей, реконструкции существующих, а также при эксплуатации объектов газовой инфраструктуры мы уже несколько лет ориентируемся исключительно на российских производителей. На сегодняшний день мы практически не зависим от поставок из-за рубежа», — отметил главный инженер — первый заместитель генерального директора АО «Рязаньгоргаз» Сергей Вишняков.

Справка:

АО «Рязаньгоргаз» входит в Группу «Газпром межрегионгаз». Осуществляет транспортировку природного газа по газораспределительным сетям, техническое обслуживание и эксплуатация газораспределительных систем, проектирование и строительство объектов газоснабжения населенных пунктов, предприятий и коммунально-бытового хозяйства, выполнение строительно-монтажных работ, обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.