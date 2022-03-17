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Компания «Рельеф-Центр» оказала гуманитарную помощь переселенцам из ЛНР и ДНР
«Рельеф-Центр» направил нуждающимся более 500 альбомов для творчества и наборов цветных карандашей, а также более 100 ранцев и рюкзаков для школьников.

Торгово-производственный холдинг передал канцелярские товары жителям Луганской и Донецкой народных республик, которые находятся в пунктах временного размещения на территории Российской Федерации.

«Рельеф-Центр» направил нуждающимся более 500 альбомов для творчества и наборов цветных карандашей, а также более 100 ранцев и рюкзаков для школьников. В Рязань приехали сотни детей, которые продолжат обучение на территории региона, и компания помогла им с организацией учебного процесса. Наборы были переданы в минэкономразвития Рязанской области, где их распределили среди нуждающихся, находящихся в пунктах временного размещения.

Холдинг «Рельеф-Центр», наряду с другими крупными предприятиями, общественными организациями и жителями рязанского региона, не остается в стороне от происходящих событий и помогает тем, кто в первую очередь в этом нуждается. Оказание гуманитарной помощи переселенцам из ДНР и ЛНР со стороны структур «Рельеф-Центра» продолжится.