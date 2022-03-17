ФАС начала проверять цепочки поставок сахара в розницу

Первый вице-премьер Андрей Белоусов поручил ФАС проверить цепочки поставок сахара в розничные магазины, чтобы не допустить задержки отгрузок. Ведомство подчеркнуло, что проверяет не только производителей сахара и ритейлеров, но и посредников.

Федеральная антимонопольная служба начала проверять цепочки поставок сахара в розницу. Об этом в четверг, 17 марта, сообщила пресс-служба органа.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов поручил ФАС проверить цепочки поставок сахара в розничные магазины, чтобы не допустить задержки отгрузок. Ведомство подчеркнуло, что проверяет не только производителей сахара и ритейлеров, но и посредников.

«Как показывает практика, отсутствие сахара на полках магазинов в ряде регионов связано с ажиотажным спросом, который подогревается недобросовестными организациями», — говорится в пресс-релизе.

В случае обнаружения нарушений данные передадут прокурорам.

Также федеральная антимонопольная служба подчеркнула, что необоснованно завышать цены и создавать искусственный дефицит недопустимо.

Ранее стало известно, что российские производители сахара стали устанавливать цены в долларах.