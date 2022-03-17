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Елатомцы попросили губернатора отремонтировать школу искусств
Один из вопросов касался ремонта местной школы искусств. Здание 1958 года постройки ни разу капитально не ремонтировали. Губернатор сказал о том, что рассмотрит такую возможность. Объект нужно включить в профильный нацпроект и разработать проектно сметную документацию.

Елатомцы попросили губернатора Николая Любимова отремонтировать школу искусств. Об этом пишет ИД «Пресса».

В четверг, 17 марта, во время поездки в Касимовский район глава региона пообщался с жителями Елатьмы. Один из вопросов касался ремонта местной школы искусств. Отмечается, что здание 1958 года постройки ни разу капитально не ремонтировали.

Губернатор сообщил, что рассмотрит эту возможность.

Он заявил, что объект нужно включить в профильный нацпроект и разработать проектно-сметную документацию. Елатомцы попросили предоставить местной больнице автомобиль в дополнение к положенному по штату из-за эпидемиологической ситуации. Кроме того, они поблагодарили губернатора за оперативную поставку в район тестов для диагностики коронавируса.