Десять улиц Рязани остались без холодной воды
В четверг, 17 марта, холодную воду отключили на улицах 1-й проезд Ломоносова, Пугачева, Разина, Затинной, проезде Речников, Рыбацкой, 4-я линия, Гагарина, Весенней и Бирюзова
Десять улиц Рязани остались без холодной воды. Об этом
В четверг, 17 марта, холодную воду отключили по следующим адресам:
- с 09:00 до 13:00 на улицах Затинная, дома с 64 по 68, с 72 по 76, проезд Речников, дом № 5/9, Рыбацкая, дома с 1 по 13, с 2 по 10/5, дом № 4 (детский сад № 66);
- с 09:30 до 17:00 на улицах 1-й проезд Ломоносова, дом № 9/15, Пугачева, дом № 11/19, Разина, дом № 17;
- с 09:35 до 14:00 на улице Весенней, дом № 18 корпус 1;
- с 09:45 до 17:00 на улице Бирюзова, дом № 14.
С 13:00 до 17:30 холодную воду отключат на улицах 4-я линия, дома №№ 1, 3, Гагарина, дом № 156, 156-а, 156 корпус 1, 156 корпус 2.
Причина — ремонтные работы на водопроводе.