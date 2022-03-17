Безработным россиянам назвали способ заработать один МРОТ

По словам министра труда и социальной защиты Антона Котякова, безработные россияне смогут получать дополнительно оплату в размере одного минимального размера оплаты труда в месяц, участвуя в общественных работах.

Безработным россиянам рассказали, как, помимо пособий по безработице, получить дополнительные выплаты. Разъяснение в четверг, 17 марта, дал министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Его слова привели РИА Новости.

По его словам, безработные россияне смогут получать дополнительно оплату в размере одного минимального размера оплаты труда в месяц, участвуя в общественных работах.

«В случае, если гражданин уже признан безработным и находится на учете в центрах занятости, есть возможность участия в оплачиваемых общественных работах. То есть, это позволит гражданину помимо того пособия по безработице, которое ему будет выплачиваться в центрах занятости, получать дополнительный доход в виде одного МРОТ в месяц на тех работах, на которые он будет направлен центром занятости», — сказал министр.

Котяков добавил, что таким комплексом услуг могут воспользоваться даже те граждане, которые еще не потеряли работу и не получили статус безработного, но находятся под такой угрозой. По словам министра, все центры занятости уже перевели в режим проактивной работы.