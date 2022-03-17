Артем Никитин раскритиковал глав муниципалитетов региона за отсутствие работы с инвесторами

Зампред регионального правительства подчеркнул, что не заинтересованным в развитии своего муниципалитета чиновникам не место в команде губернатора.

О недостаточной инициативности и эффективности взаимодействия с инвесторами глав администраций муниципальных образований Рязанской области сказал зампред регионального правительства Артем Никитин на заседании штаба по улучшению состояния инвестиционного и предпринимательского климата, которое состоялось в четверг, 17 марта, в корпорации развития Рязанской области. Участие руководителей районных администраций в развитии инвестиционного потенциала муниципальных образований и региона в целом стало ключевой темой обсуждения участников заседания.

«Если глава администрации района не хочет заниматься инвестициями, значит он не заинтересован в развитии своего муниципалитета. Таким не место в команде губернатора», — подчеркнул Артем Никитин.

По его словам, регион активно переходит на инвестиционный формат развития, сохраняются все планы и стратегические цели, которые были заявлены в стратегии социально-экономического развития Рязанской области до 2030 года.

Еще одно направление работы по улучшению инвестиционного климата Рязанской области, которое обсудили участники заседания, — оптимизация механизма взаимодействия ресурсоснабжающих организаций с инвесторами. Со ссылкой на анализ процедур подключения к инженерным сетям было принято решение о сокращении сроков предоставления ряда услуг на 25-40%.

Отдельное внимание участники заседания уделили вопросам стабилизации процессов реализации в регионе инвестиционных проектов с учетом текущей геополитической ситуации. В настоящее время специалисты корпорации развития проводят с инвесторами рабочие встречи, на которых выявляют возникающие проблемы и вырабатывают варианты их решения.