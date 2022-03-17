А что в кино?

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.
«Парни под прикрытием»
Американский боевик «Парни под прикрытием» с Мэлом Гибсоном и Колом Хаузером в главной роли рассказывает непростую историю, в которую ввязались охранник ЦРУ и его напарник, бывший морской пехотинец. Им было поручено завершить сделку по продаже оружия в Панаме — задание хоть и не легальное, но простое. Не понимая до конца, во что они ввязались, они оказываются в смертельном противостоянии с наркобароном-нимфоманом, полковником-психопатом, фам фаталь и международными спецслужбами. Оценка фильма на
«Доктор Свисток»
Российский фильм «Доктор Свисток» режиссера Ары Оганесяна позиционируется создателями как «первая пранк-комедия», а главную роль в нем сыграл звезда фильма «Непосредственно Каха» Артем Карокозян. Арсен из приморского Дагомыса с детства мечтал стать пластическим хирургом. И вот ему удается устроиться в клинику пластической хирургии, но на должность администратора. Ему удалось зарабатывать, выдавая китайские импланты за швейцарские или продавая пациенткам место в очереди. Все шло хорошо, пока у очередной звезды шоу-бизнеса «свежий тюнинг» не взорвался прямо на борту самолета. Вместе с фейковыми имплантами в клочья разлетелась и карьера Арсена — он вынужден бежать из Москвы в родной Сочи.
«Флирт с дьяволом»
Следующая новинка — американский триллер «Флирт с дьяволом» режиссера Луиса Прието. Богатый и разведенный Крис влюбляется в таинственную женщину по имени Скай. Вскоре после этого он, его бывшая жена и их ребенок оказываются в ловушке — им предстоит отчаянная борьба за выживание. Оценка фильма на
«Парящий тигр»
Семейный приключенческий фильм «Парящий тигр» рассказывает об удивительной дружбе 12-летнего мальчика с опасным хищником. Роб Хортон, гуляя по лесу, случайно набредает на клетку, с сидящим в ней бенгальским тигром. Тигр становится самой большой тайной мальчика. И только одному человеку на свете, однокласснице Сикстине, он открывает свой секрет. Дети решают выпустить зверя из клетки. Оценка на сайте
«Шимпанзе под прикрытием»
Дружба животного и человека с неожиданной стороны раскрывается в другом фильме — комедии «Шимпанзе под прикрытием». В мире шпионажа некоторые миссии требуют уникальных агентов, обладающих не только храбростью, но и способностью растопить даже самое злое сердце. Это работа под силу лишь Шимпанзе под прикрытием. Когда раскрывается противозаконный заговор, ЦРУ обращается к своему необычному оперативнику, чтобы не дать преступлению состояться. Оценка на сайте
«Утраченные иллюзии»
Фильм «Утраченные иллюзии» режиссера Ксавье Джанноли является экранизацией одноименного романа Оноре де Бальзака. Талантливый, но нищий поэт Люсьен стремится занять высокое положение в обществе. Он покидает провинциальную семейную типографию, чтобы попытать счастья рядом с покровительницей в Париже. Во французской столице он переживает взлеты и падения, а цепь его деяний вводит в чудовищные долги его друга и зятя Давида Сешара. Люсьен должен решить, сможет ли он продолжать идти по выбранному пути, оставаясь верным собственным надеждам и мечтам. Оценка на сайте
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