А что в кино?

Новинки кино в Рязани: 17 марта

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

«Парни под прикрытием»

Американский боевик «Парни под прикрытием» с Мэлом Гибсоном и Колом Хаузером в главной роли рассказывает непростую историю, в которую ввязались охранник ЦРУ и его напарник, бывший морской пехотинец. Им было поручено завершить сделку по продаже оружия в Панаме — задание хоть и не легальное, но простое. Не понимая до конца, во что они ввязались, они оказываются в смертельном противостоянии с наркобароном-нимфоманом, полковником-психопатом, фам фаталь и международными спецслужбами. Оценка фильма на Кинопоиске — 4.1.

«Доктор Свисток»

Российский фильм «Доктор Свисток» режиссера Ары Оганесяна позиционируется создателями как «первая пранк-комедия», а главную роль в нем сыграл звезда фильма «Непосредственно Каха» Артем Карокозян. Арсен из приморского Дагомыса с детства мечтал стать пластическим хирургом. И вот ему удается устроиться в клинику пластической хирургии, но на должность администратора. Ему удалось зарабатывать, выдавая китайские импланты за швейцарские или продавая пациенткам место в очереди. Все шло хорошо, пока у очередной звезды шоу-бизнеса «свежий тюнинг» не взорвался прямо на борту самолета. Вместе с фейковыми имплантами в клочья разлетелась и карьера Арсена — он вынужден бежать из Москвы в родной Сочи.

«Флирт с дьяволом»

Следующая новинка — американский триллер «Флирт с дьяволом» режиссера Луиса Прието. Богатый и разведенный Крис влюбляется в таинственную женщину по имени Скай. Вскоре после этого он, его бывшая жена и их ребенок оказываются в ловушке — им предстоит отчаянная борьба за выживание. Оценка фильма на Кинопоиске — 5.3, на сайте IMDb — 5.0, рейтинг критиков на RottenTomatoes — 18%.

«Парящий тигр»

Семейный приключенческий фильм «Парящий тигр» рассказывает об удивительной дружбе 12-летнего мальчика с опасным хищником. Роб Хортон, гуляя по лесу, случайно набредает на клетку, с сидящим в ней бенгальским тигром. Тигр становится самой большой тайной мальчика. И только одному человеку на свете, однокласснице Сикстине, он открывает свой секрет. Дети решают выпустить зверя из клетки. Оценка на сайте IMDb — 4.6.

«Шимпанзе под прикрытием»

Дружба животного и человека с неожиданной стороны раскрывается в другом фильме — комедии «Шимпанзе под прикрытием». В мире шпионажа некоторые миссии требуют уникальных агентов, обладающих не только храбростью, но и способностью растопить даже самое злое сердце. Это работа под силу лишь Шимпанзе под прикрытием. Когда раскрывается противозаконный заговор, ЦРУ обращается к своему необычному оперативнику, чтобы не дать преступлению состояться. Оценка на сайте IMDb — 3.1.

«Утраченные иллюзии»

Фильм «Утраченные иллюзии» режиссера Ксавье Джанноли является экранизацией одноименного романа Оноре де Бальзака. Талантливый, но нищий поэт Люсьен стремится занять высокое положение в обществе. Он покидает провинциальную семейную типографию, чтобы попытать счастья рядом с покровительницей в Париже. Во французской столице он переживает взлеты и падения, а цепь его деяний вводит в чудовищные долги его друга и зятя Давида Сешара. Люсьен должен решить, сможет ли он продолжать идти по выбранному пути, оставаясь верным собственным надеждам и мечтам. Оценка на сайте IMDb — 7.6.

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