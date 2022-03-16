\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 16
-4°
Чтв, 17
-4°
Птн, 18
-3°
ЦБ USD 108.05 -3.43 17/03
ЦБ EUR 118.76 -3.69 17/03
Нал. USD 109.5 / 125.00 08:54
Нал. EUR 105.00 / 130.00 08:54
Новости
Публикации
Куда уходят россияне из запрещенного Instagram*
С 14 марта Роскомнадзор заблокировал соцсеть Instagram...
7 часов назад
389
ТОП-6 советов, как справиться с паникой и тревогой
О том, как справится с тревогой и стрессом и оставаться...
Вчера 17:24
1 518
Рязанская загородная «Школа 360» открыла новый учебный корпус и скоро...
В частной загородной «Школе 360», расположенной в посел...
Вчера 14:44
1 119
Мэрия судится с вдовой с двумя детьми, чтобы выселить их из дома
В 2014 году его признали аварийным и подлежащим сносу....
10 марта 19:21
15 059
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
ВОЗ приостановила оценку российской вакцины «Спутник V»
Инспекции отложены на более позднюю дату.

ВОЗ приостановила оценку российской вакцины «Спутник V». Об этом в среду, 16 марта, заявила помощник гендиректора организации Марианджела Симао, пишут РИА Новости.

«Да, мы должны были поехать и провести инспекции в России 7 марта. Но эти инспекции отложены на более позднюю дату», — сообщила она на брифинге.

По словам Симао, оценка вакцины, а также инспекции на производстве пострадали из-за ситуации на Украине. Также это связано с ограниченными финансовыми возможностями и возможностями перелета — в том числе, и работу кредитных карт.

«Это обсуждалось с российским заявителем. Новая дата будет определена, как только станет возможным», — отметила Симао.