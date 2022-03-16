ВОЗ приостановила оценку российской вакцины «Спутник V»

Инспекции отложены на более позднюю дату.

ВОЗ приостановила оценку российской вакцины «Спутник V». Об этом в среду, 16 марта, заявила помощник гендиректора организации Марианджела Симао, пишут РИА Новости .

«Да, мы должны были поехать и провести инспекции в России 7 марта. Но эти инспекции отложены на более позднюю дату», — сообщила она на брифинге.

По словам Симао, оценка вакцины, а также инспекции на производстве пострадали из-за ситуации на Украине. Также это связано с ограниченными финансовыми возможностями и возможностями перелета — в том числе, и работу кредитных карт.

«Это обсуждалось с российским заявителем. Новая дата будет определена, как только станет возможным», — отметила Симао.