Владимир Путин заявил об увеличении в России ряда выплат

«Задача снижения бедности в России остается», — сказал президент.

Владимир Путин заявил об увеличении в России минимального размера оплаты труда, прожиточного минимума, а также выплат и пенсий. Об этом президент сказал на совещании с главами регионов, пишет URA.ru .

«Будут увеличены МРОТ, прожиточный минимум, зарплаты бюджетников, соцвыплаты и пенсии. Задача снижения бедности в России остается», — сказал Путин.

Глава государства поручил правительству обеспечить работу так, чтобы выплаты поступали автоматически при изменении ситуации в семьях.