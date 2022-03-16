Владимир Путин заявил об увеличении в России ряда выплат
«Задача снижения бедности в России остается», — сказал президент.
Владимир Путин заявил об увеличении в России минимального размера оплаты труда, прожиточного минимума, а также выплат и пенсий. Об этом президент сказал на совещании с главами регионов, пишет
«Будут увеличены МРОТ, прожиточный минимум, зарплаты бюджетников, соцвыплаты и пенсии. Задача снижения бедности в России остается», — сказал Путин.
Глава государства поручил правительству обеспечить работу так, чтобы выплаты поступали автоматически при изменении ситуации в семьях.