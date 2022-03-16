Владимир Путин сообщил, что российская армия не намерена оккупировать Украину
Владимир Путин сообщил, что появление российских Вооруженных сил не связано с намерением оккупировать Украину. Об этом он заявил на совещании по социально-экономической поддержке субъектов России, пишет сайт телеканала «
«Появление российских войск под Киевом и у других городов Украины связано не с намерением оккупировать страну. У нас нет такой цели», — заявил Владимир Путин.
Также президент сообщил о попытках замести следы ведущихся на Украине биологических разработок.
Путин отдельно отметил, что Украина больше не будет плацдармом угрозы для России. По его словам, специальная военная операция будет доведена до конца.