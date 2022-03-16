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В Рязанской области за сутки выявили 353 новых случая коронавируса
Данные на среду, 16 марта, привел федеральный оперштаб.

В Рязанской области за сутки выявили 353 новых случая коронавируса. Данные на среду, 16 марта, привел федеральный оперштаб.

Всего в регионе за период пандемии зафиксировали 111 447 случаев заболевания. За сутки в больницы области госпитализировали 28 человек. Выздоровели за день 680 человек. Всего число вылечившихся достигло 103 666.

От инфекции умерли за сутки 12 жителей Рязанской области. Всего в летальном списке 3 198 имен.

В России за сутки выявили 36 519 новых случаев заражения коронавирусом, всего с начала пандемии заболели 17 449 438.

За сутки выздоровели 118 009 человек, всего с начала пандемии вылечились 15 822 031 человек.

За сутки скончались 576 человек, всего — 362 478.