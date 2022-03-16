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В Рязанской области установили сроки весенней охоты
На территории региона установили единый срок весенней охоты на самцов глухарей, вальдшнепов, селезней уток, гусей и казарок.

В Рязанской области установили сроки весенней охоты. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минприроды.

На территории региона установили единый срок весенней охоты на самцов глухарей на току с подхода, на токующих самцов тетеревов из укрытия, на вальдшнепов на вечерней тяге, на селезней уток из укрытия с подсадной уткой и (или) чучелами, и (или) манком, на гусей и казарок из укрытия с чучелами и (или) профилями, и (или) манными гусями, и (или) манком:

— в южных муниципальных районах (Александро-Невский, Захаровский, Кораблинский, Михайловский, Милославский, Пронский, Путятинский, Ряжский, Скопинский, Сапожковский, Сараевский, Старожиловский, Ухоловский, Шацкий) — с 2 апреля по 11 апреля;

— в северных муниципальных районах (Ермишинский, Касимовский, Клепиковский, Кадомский, Пителинский, Рыбновский, Рязанский, Спасский, Сасовский, Чучковский, Шиловский) — с 9 апреля по 18 апреля.

С 1 апреля по 30 апреля можно будет охотиться на селезней уток с использованием живых подсадных (манных) уток.

Рязанское минприроды напомнило охотникам о необходимости соблюдения установленных ограничений, а также о нормах добычи охотничьих ресурсов.