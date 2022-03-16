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В Рязанской области создали Центр импортозамещения для помощи бизнесу
Специалисты принимают и отрабатывают конкретные запросы рязанских предпринимателей, испытывающих из-за санкционных ограничений проблемы с поставками комплектующих и сырья, а также тех, у кого нарушены логистические алгоритмы собственных поставок.

В Рязанской области создали Центр импортозамещения для оказания консультационной помощи бизнесу по подбору поставщиков сырья и комплектующих, а также в вопросах логистики .

Специалисты принимают и отрабатывают конкретные запросы рязанских предпринимателей, испытывающих из-за санкционных ограничений проблемы с поставками комплектующих и сырья, а также тех, у кого нарушены логистические алгоритмы собственных поставок. Работа организована для ускорения запуска механизмов импортозамещения и стабилизации регионального сектора экономики в рамках поручений губернатора Николая Любимова.

Как сообщил зампред регионального правительства Артем Никитин в своем telegram-канале, в центре «максимально конкретно разбирают все типичные для сегодняшнего момента ситуации предпринимателей с разрывом цепочек поставок сырья, оборудования и комплектующих, подбирают варианты логистики. Опираются на все действующие и новые меры поддержки бизнеса, чтобы не допустить остановки в развитии ни одного проекта и производства».

В учреждении консультации проводят эксперты Агентства развития бизнеса, Корпорации развития Рязанской области, центра «Мой бизнес», Регионального центра компетенций с участием специалистов Государственного Фонда развития промышленности. В числе вопросов, с которыми в индивидуальном порядке выстраивается работа: подбор альтернативных источников закупки сырья, комплектующих, федеральных и региональных займов для дальнейшей реализации проектов, поиск высвобождающихся из-за ухода иностранного бизнеса ниш, которые необходимо оперативно занимать отечественным предпринимателям.

Консультационные услуги предпринимателям оказываются безвозмездно в очном формате в офисе Агентства развития бизнеса по адресу: улица Каширина, дом № 1б, 4-й этаж или по предварительной договоренности с выездом на предприятие. Оставить заявку можно по номеру телефона «горячей линии»: +7-4912-606-000 ежедневно по будням с 9:00 до 18:00 часов.