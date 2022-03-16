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В Рязанской области с начала недели пресекли три попытки водителей дать взятки сотрудникам ГИБДД
Действия водителей попадают под часть первую статьи 291.2 УК РФ («Мелкое взяточничество»). Решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

В Рязанской области с начала недели пресекли три попытки водителей дать взятки сотрудникам ГИБДД. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

14 марта 2021 года в селе Сушки Спасского района 47-летний мужчина ехал на машине без «прав». Чтобы избежать ответственности, он пытался дать полицейскому взятку в размере 1 000 рублей.

15 марта 2021 года в Кадоме 38-летний житель Республики Мордовия управлял транспортный средством в состоянии алкогольного опьянения. Когда его остановил инспектор ДПС, мужчина предложил ему 10 тысяч рублей за то, чтобы на него не заводили административное дело.

15 марта 2021 года в Шиловском районе, на 289 километре автодороги М5 «Урал», 55-летний рязанец ехал без оформленной диагностической карты. Он попытался дать сотруднику ГИБДД взятку в размере 500 рублей, чтобы тот не составлял протокол об административном правонарушении.

Действия водителей попадают под часть первую статьи 291.2 УК РФ («Мелкое взяточничество»). Решается вопрос о возбуждении уголовных дел.