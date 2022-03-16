В рязанских МФЦ отменили предварительную запись

Заявителей будут обслуживать согласно времени, указанном в талоне.

В отделениях МФЦ по Рязанской области отменили обслуживание заявителей по предварительной записи. Об этом сообщили в региональном минэкономразвития.

Отмечается, что заявителей будут обслуживать согласно времени, указанном в талоне.

На официальном сайте МФЦ сохранится возможность предварительной записи на удобное время и дату. Талон предварительной записи можно будет получить с помощью авторизации в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Зарегистрироваться на портале госуслуг можно во всех объектах МФЦ.