В рязанских МФЦ отменили предварительную запись
Заявителей будут обслуживать согласно времени, указанном в талоне.
В отделениях МФЦ по Рязанской области отменили обслуживание заявителей по предварительной записи. Об этом
Отмечается, что заявителей будут обслуживать согласно времени, указанном в талоне.
На официальном сайте МФЦ сохранится возможность предварительной записи на удобное время и дату. Талон предварительной записи можно будет получить с помощью авторизации в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).
Зарегистрироваться на портале госуслуг можно во всех объектах МФЦ.